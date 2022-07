Impulsmarathon Nuenen: Pittige vaardigheid en spectaculaire hindernissen

Er werd gestreden in alle rubrieken, inclusief de rubrieken paard- en pony onder de man. Bij de vierspan pony’s en enkelspan paarden wist maar één deelnemer het vaardigheid parcours dubbel foutloos door te komen, terwijl bij de tweespan pony’s acht van de zeventien en bij de enkelspan pony’s drie van de vier foutloos bleven. “De vaardigheid was pittig”, vertelt Jordy Reuvers, de winnaar van de enkelspan pony’s. “We bleven gelukkig foutloos binnen de tijd. De marathonhindernissen vond ik mooi en zwaar, maar Boy wilde maar al te graag werken. Hij was helemaal in zijn element!”

Dennis Rijntjes schreef de tweespan pony’s op zijn naam en Nick Weytjens, die eind juni bij de Paardendagen Eersel debuteerde in het Z, wist dit weekend bovenaan te eindigen met zijn vierspan pony’s.

Charissa de Ridder liet één bal rollen in de vaardigheid maar was in hindernis 1 tot en met 5 de snelste van de enkelspan paarden. Daarmee creëerde ze een voorsprong van bijna vijftien punten op Marcel Marijnissen, die als tweede eindigde.

Patrick Engelen trok aan het langste eind bij de tweespan paarden, terwijl Jonas Corten dit weekend niet op collega vierspan paard rijders kon rekenen.Lotte Kuipers was de snelste met haar paard onder de man en Ilse Kuenen was de snelste met haar pony onder de man.

