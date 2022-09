Impulswedstrijd in Teteringen

De wedstrijd is ter nagedachtenis aan Anny Brokx en Mario Biemans. Deze mooie mensen stonden aan de wieg van de vierspanwedstrijden die we later kenden als Breda Hippique. Rijdt Met Beleid gaat er een geweldige dag van maken voor de deelnemers maar ook voor het publiek wat naar deze wedstrijd komt.

Deze impulswedstrijd is aangemeld bij de KNHS en staat op de kalender. Het startgeld is twintig euro en je betaalt vijf euro borg voor het wagennummer.

Inschrijven doe je door een mailtje te sturen naar [email protected]