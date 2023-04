Impulswedstrijd tijdens Diergeneeskunde Outdoor Event!

Het DOE komt voort uit de Dag van het Aangespannen paard (DAP). De DAP stond volledig in het teken van de aangespannen paardensport en tijdens de shows en wedstrijden waren prachtige paarden te zien. In 2019 ging de DAP over naar het DOE, om op deze manier ook de andere aspecten en dierrichtingen binnen de diergeneeskunde meer te belichten. Echter wordt er nog altijd aandacht besteed aan de paardensport in de vorm van een mini-marathon, dressuur en vaardigheid, waarin combinaties van Shetlander tot Shire deelnemen. Ook is er dit jaar een speciale prijs te winnen voor de meest diervriendelijke combinatie van de dag!

Lezingen, demonstraties, workshops en countryfair

Daarnaast staat er een interessant en educatief programma klaar in de vorm van lezingen, demonstraties en workshops. Denk hierbij aan een lezing over 3D hoefbeslag voor paarden of suikerziekte bij de kat. Ook populair zijn de verschillende workshops; zoals verbandleer, hechten en anatomie door een virtual reality bril. Op het hoofdplein zijn meerdere demonstraties te zien, zoals een demonstratie van Stichting Hulphond en een demonstratie over kreupelheidsdiagnostiek bij paarden.

Een ander populair onderdeel van het DOE zijn de rondleidingen die de hele dag door plaatsvinden. Krijg een uniek kijkje achter de schermen door een rondleiding bij de Universiteitskliniek van Paard of Gezelschapsdieren. Of ben jij benieuwd hoe het er op de Tolakker, de biologische melkveeboerderij van de Universiteit, aan toe gaat? Nieuw dit jaar is de rondleiding door onderwijsgebouw het Androclus, die je een impressie geeft in het leven van een Diergeneeskunde student.

Maar dat is nog niet alles. Er is ook een Countryfair waar ondernemers hun (streek)producten, veelal gerelateerd aan dieren, kunnen verkopen. De markt staat dit jaar weer vol met verschillende bedrijven, stamboekhouders en stichtingen. Naast de countryfair is er ook een Foodplein met verschillende foodtrucks en drinkgelegenheden, waar je onder het genot van live-muziek kan genieten van een hapje en een drankje.

DierenDokter diploma

Ook aan de jonge bezoekers wordt gedacht. Er is een speciaal kinderplein aanwezig waar spelletjes kunnen worden gespeeld, kinderen zich kunnen laten schminken of hun energie kwijt kunnen op het springkussen. Daarnaast kunnen de kinderen dit jaar een heus “DierenDokter diploma” halen! Door langs verschillende kleine workshops en kraampjes te gaan kunnen stempels verzameld worden. Als dit is gelukt, kunnen de kinderen hun eigen diploma in ontvangst nemen.

Kom langs!

Kortom is het DOE een dag waar voor iedereen wat leuks te beleven valt! Het DOE zal plaatsvinden op het buitenterrein van de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Iedereen is welkom op zaterdag 13 mei, van 11:00 uur tot 17:00 uur. Kijk voor meer informatie en het volledige programma op: www.diergeneeskundeoutdoorevent.nl