In Memoriam: Co Pater

Onlangs was Co gestopt als parcoursbouwer omdat zijn vrouw klaar was met werken en ze veel met de camper op pad wilden gaan. Hij was vrijwel zijn hele leven op veel fronten actief in de paardensport.

Vanaf 1990 richtte hij zich vooral op de mensport en reed enkel- en tweespan. In die tijd repareerde hij zijn eigen tuigage en vanaf 1996 maakte hij van zijn hobby zijn beroep met een eigen tuigenmakerij. Hij ontwikkelde ook een eigen lijn in kunststof tuigen. In 1999 werd Co parcoursbouwer en een aantal jaren later behaalde hij ook zijn instructeursdiploma.

Co was een man met veel ervaring die theorie en praktijk wist te combineren en stond veel mensen met raad en daad bij. Hij bouwde veel parcoursen en was een echte liefhebber van het mennen. Zijn enthousiasme en vrolijke persoonlijkheid zullen enorm worden gemist.

Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte.

Klik hier voor de rouwkaart

