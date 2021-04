In memoriam: Felix Auracher

Na een succesvolle carrière als vierspanrijder in de laatste decennia van de vorige eeuw was Auracher in zijn geboortestreek in Baden-Württemberg en op nationaal niveau actief als bestuurder. Hij was voorzitter van de Duitse mensportcommissie en was acht jaar lang trainer van de kadermenners in Baden-Württemberg. Daarna werd hij verkozen tot voorzitter van de mensportcommissie van de Duitse paardensportbond (DOKR) in Warendorf. In deze functie stuurde hij de Duitse mensport 12 jaar lang met hart en ziel aan.

Naast zijn verdiensten in diverse bestuurlijke functies organiseerde hij voor zijn thuisvereniging PSV Schloß Kapfenburg vele mensportevenementen, zoals regionale kampioenschappen, Duitse kampioenschappen en WK-observaties. Door zijn onvermoeibare inzet laat hij een grote leegte achter.

Het team van Hoefnet wenst zijn familie en vrienden veel sterkte.