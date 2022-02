In Memoriam: Gerhard Dittus (GER), 1942-2022

Hij was jarenlang actief als FEI veterinair afgevaardigde op een groot aantal internationale menkampioenschappen. Zijn voorkeur ging uit naar de wedstrijden in Oost-Europa, met name in Polen en Hongarije. Met zijn enthousiasme leidde hij in deze landen een nieuwe generatie FEI veterinairen op. Zijn huis stond altijd open voor vrienden waar hij en zijn vrouw iedereen gastvrij ontvingen. Gerhard Dittus werd 79 jaar.

Wij wensen zijn familie en nabestaanden veel sterkte toe.

Gerhard Dittus (r)

