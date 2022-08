In Memoriam: Jack D. Pemberton 1923 – 2022

Hij was een leider die zijn kennis altijd met plezier deelde. Jack ging niet alleen de strijd aan en werd bevriend met royals, maar met iedereen die betrokken was bij de sport, of het nu beginners of topmenners waren, iedereen kon rekenen op zijn hulp en vriendschap. Meer dan 20 paardgerelateerde organisaties profiteerden in de loop der jaren van zijn betrokkenheid.

Gedurende zijn hele carrière was Pemberton een invloedrijke figuur die zijn tijd en energie wijdde aan de ontwikkeling van de paardensport in Canada, met name op het gebied van de mensport. Hij was in 1960 de drijvende kracht achter de oprichting van de Carriage Association of America. Sinds 1968 was hij actief betrokken bij de FEI in verschillende functies, zoals internationaal menjurylid en hij was van 1995 – 2003 voorzitter van het FEI Driving Committee. Hij was ook een zeer gewaardeerd lid van het FEI Bureau tijdens het bestuur van voormalig FEI voorzitter H.R.H. de Infanta Doña Pilar de Borbòn, en sinds 2004 erelid van het FEI Bestuur.

Jack was de laatste levende persoon die deel uitmaakte van het oorspronkelijke comité dat de reglementen voor het mennen opstelde, toen Prins Phillip voorzitter van de FEI was.

Pemberton werd in 2007 onderscheiden met de prestigieuze Equine Canada Lifetime Achievement Award voor zijn uitzonderlijke bijdrage en inzet voor de Canadese hippische wereld.

Andere organisaties die zonder hem niet hetzelfde zouden zijn geweest, zijn het Ontario Equine Research Center in Guelph en de Royal Agricultural Winter Fair. Hij was betrokken bij de oprichting van het Ontario Equine Research Center in 1981, en was later zes jaar lang voorzitter van het adviescomité van het centrum.

Zijn betrokkenheid bij de Royal begon in 1964, toen hij deelnam aan de coaching rubriek. Hij werd in 1974 directeur en was voorzitter van de Royal in 1975, en van 1978 tot 1979.

“De FEI menwereld verliest een echte vriend en paardenman. Jack was een icoon, niet alleen voor de mensport, maar voor de hele paardensport. We zullen hem missen”, aldus voorzitter van het FEI Driving Committee Károly Fugli.

Het Hoefnet team betuigt haar oprechte medeleven aan de familie en vrienden van Jack Pemberton.

Jack Pemberton tijdens de Wereldruiterspelen Kentucky 2010

