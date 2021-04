In Memoriam: John Parker

In 1982 legde hij zijn mencarrière naast zich neer, zodat hij zich kon focussen op activiteiten met zijn London-Norwich Royal Mail Coach, één van de twee koetsen met de vergunning om de koninklijke post te vervoeren.

John verzorgde diverse televisie-optredens en in het tv-programma ‘You Bet’ (de voorloper van ‘Wedden Dat’) werd John uitgedaagd door vijfvoudig Le Mans winnaar en Wereldkampioen autocoureur Derek Bell voor een race. John met zijn paarden en een Bennington Phaeton en Derek in een Range Rover. Derek won, maar het scheelde maar heel weinig zodat er direct een nieuwe uitdaging volgde. Dat John en zijn team van grooms sneller een vierspan konden omwisselen voor een ander vierspan dan de monteurs van Derek een set banden konden verwisselen.

Het miljoenenpubliek van ‘You Bet’ was zeer onder de indruk toen John’s jonge grooms de paarden in 21,2 seconden wisten te wisselen waarmee ze niet alleen de monteurs versloegen, maar ook een nieuw officieel wereldrecord vestigden in het Guinness Book of Records.

Deze uitdaging is sindsdien talloze keren in diverse variaties herhaald op een groot aantal concoursen waaronder London Olympia. In 1992 werd John zelfs uitgenodigd voor de show van Maestro Luciano Pavarotti in het Italiaanse Modena.

Swingletree

John was een veelgevraagd instructeur, zowel in Groot-Brittannië als daarbuiten. Hij publiceerde onder andere het boek ‘Holding The Reins: John’s Parker’s Introduction To Carriage Driving’ en runde meer dan 50 jaar Swingletree, samen met zijn partner Susan Townsend. Op de thuisbasis van Swingletree gaf hij veel beginnende en ervaren menners les.

John was een bijzonder man en een voorbeeld voor velen.

