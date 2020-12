In Memoriam: Kees de Koning

Kees had een grote liefde voor paarden, aanspanningen en authentiek gerij had zijn speciale interesse. Daarnaast maakte hij graag foto’s van aanspanningen en verzorgde hij prachtige prenten, passend bij het thema van een bepaalde authentieke rit.

Door zijn brede interesse was hij in het verleden actief in de samengestelde wedstrijd mensport als hinderniswaarnemer. Verder bemande hij samen met zijn vrouw Toos geregeld de stand van MenSport magazine op men-evenementen.

De redactie van Hoefnet wenst zijn vrouw Toos en de familie heel veel sterkte toe met dit verlies.

Kees en Toos de Koning