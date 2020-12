Indoor clinic in plaats van Indoor Kerstmarathon bij Stal de Ronde

Vind je het leuk om met je eigen aanspanning een gaaf wedstrijdparcours te rijden en daarbij veel tips en technische aanwijzingen te krijgen van de regerend Nederlands kampioen vierspannen? Dan is dit een mooie kans om van Koos alle handigheden te leren.

De lessen duren 45 minuten, waarbij er wordt gereden in groepjes van 2 aanspanningen (uitgezonderd vierspannen, die rijden individueel). De kosten voor deelname zijn 50 euro per aanspanning (vierspannen 75 euro). Aanmelden via [email protected] met vermelding van je gegevens en het type aanspanning.

Uiteraard gelden die dag alle actuele Coronamaatregelen, dus het is vrijwel zonder toeschouwers.

Dit jaar geen Kerstmarathon bij Stal de Ronde, maar wel een indoormarathon clinic van Koos