Indoor Houten 2023: zinderende wedstrijd

Naast mooi prijzengeld, reden de menners van District West hun districtskampioenschap. Dat leverde blije winnaars en een prachtige wedstrijd op. Het parcours was selectief. De lengte van de gigantische piste was goed benut door de parcoursbouwer. Wie onvoldoende controle had in de lange lijnen moest dat bekopen met afgereden balletjes. Zo was een oxer op de korte zijde, vlak voor het VIP terras één van de lastige opgaven. Vrijdag begon het evenement met de voorrondes waarna zaterdagavond de finale losbarstte.

Foutloos blijven belangrijk

Tien ponyenkelspannen streden op het scherpst van de snede. Anouk van de Beek reed met Magic Power veruit het snelst in ruim 113 seconden, maar ze reed er 3 ballen af. De jonge Belg Wannes Piccart was ook supersnel (116,78) maar tikte de moeilijke hoekpoort 10 eraf waarna ook poort 11 het moest ontgelden. Laatste starter Dirk Bastiaansen gaf iedereen een lesje marathon rijden. Zonder zweep en zonder geschreeuw stuurde hij zijn Boyke foutloos en snel door het parcours en won. “Mijn plan was om rustig te beginnen en hard te rijden”, vertelt Dirk. “Maar in het begin had ik geen goed gevoel. Ik dacht dat ik niet hard genoeg ging. Maar na poort 7 begon het te lopen.” Vooral in hindernis 8 liep het perfect bij Dirk. Snel en vloeiend nam hij dit obstakel. “Linksom loopt altijd heel goed bij Boyke”, legt hij uit. “Ik ben er echt heel blij mee. Door alle sneeuw heb ik de afgelopen dagen maar weinig kunnen rijden.” De andere blije winnaar was de Districtskampioen, Harrie Loman. Voor de 3e keer werd hij districtskampioen. Zijn 16-jarige pony Thomas heeft een schat aan ervaring, maar is lange tijd geblesseerd geweest. Naast de districtstitel pakte hij de 3e plek in het klassement, achter Lotte Zaaijer. “Foutloos rijden is belangrijk”, aldus Harrie.

Voor de 3e keer werd Harrie Loman districtskampioen

Winnen met een balletje

Vervolgens was het de beurt aan de tweespan paarden. ’s Middags was Sandor van Vliet al gehuldigd als beste van District West. In de finale moest hij genoegen nemen met plaats 4. Niemand bleef foutloos. Jelmer Chardon reed er met zijn chique span jonge tuigers slechts 1 balletje af en won.

Daarna mochten de enkelspannen paard aan de bak. Pieter Karelse was na fantastische voorrondes waarin hij een enorme voorsprong had op zijn concurrenten, de topfavoriet voor de overwinning. Woppy galoppeerde ook in de finale met grote sprongen door het parcours, maar in de snelheid was het overzicht soms lastig te bewaren voor de menner. Er ging op poort 10 een balletje af, maar het kon nog steeds. Echter schoten ze langs poort 12 waardoor Pieter een extra volte moest rijden en uiteindelijk 7e werd. Jaap de Vries was met 116,62 veruit het snelst. Slechts 1 balletje rolde en zo won hij de wedstrijd. “Super dat je met een balletje toch nog eerste kan worden”, lacht hij. “Mijn paard Macho was ontketend. Het plan was om steady te rijden, want in de voorrondes had ik nog een stomme fout. Toen reed ik poort 15 voorbij en finishte dus te laat.” In de enkelspanfinale viel het grote aantal Zeeuwse finalisten op. Lou Willemse hield de eer van de Zeeuwen hoog en werd Districtskampioen met zijn crack Selina.

Jaap de Vries won, ondanks een balletje

Dubbelslag

Bij de tweespan pony’s werden ook veel balletjes af gereden. Raymon Leliveld bleef met zijn Welshes foutloos én klokte de snelste tijd van de 9 finalisten. Behalve rubriekswinnaar werd hij ook gehuldigd als districtskampioen. Bij de vierspan pony’s won Eline Geurs. Voor haar werd het ook een dubbelslag, want ze was hiermee districtskampioen in haar discipline. Als enige in haar rubriek liet ze alle ballen liggen.

Raymon Leliveld was het snelst en ook foutloos

