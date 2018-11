Indoor Houten: langer programma op vrijdag

De Rijnruiters organiseren deze wedstrijd weer op de Zilfia’s Hoeve in Houten. Eigenaresse Vivian van der Maat heeft in het afgelopen jaar geïnvesteerd in een aantal flinke vernieuwingen van de accommodatie. Niet alleen de pistes zijn opgeknapt, ook de kantine heeft een metamorfose ondergaan en heet nu ‘Grand café Tante Fie’. Dus nog meer ingrediënten voor de gezelligheid die deze wedstrijd altijd kenmerkt.

Gewijzigd programma

Aan het programma op de vrijdag zijn de pony tandems toegevoegd en een deel van de ponyenkelspannen start ook op vrijdag.

Het dagprogramma op zaterdag staat volledig in het teken van de rubrieken enkelspan pony (tweede gedeelte) en de pony twee- en vierspannen. De rubriek vierspan paard is vervallen. Het avondprogramma staat volledig in het teken van de finales.

De wedstrijd is inmiddels vol. Wie nog inschrijft wordt op een reservelijst geplaatst.

Voorlopig programma Indoor Houten:

Vrijdag 18 januari 2019

09:00 uur Tweespan paard

11:30 uur Enkelspan paard eerste gedeelte

14:40 uur Tandem pony

15:20 uur Enkelspan pony eerste gedeelte

19:15 uur Enkelspan paard tweede gedeelte

Zaterdag 19 januari 2019

08.00 uur Enkelspan pony tweede gedeelte

10.50 uur Tweespan pony

17.00 uur Vierspan pony

19.30 uur Finale

De tandems rijden op vrijdag 18 januari in Houten