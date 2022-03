Indoor Houten: meeste finalisten bekend

Het viel niet mee om foutloos te rijden. Veel menners verkeken zich op de lijnen en voor lang niet iedereen is de kortste route de beste. Van de 26 ponytweespannen zette Ischa Vink het beste resultaat neer. In beide omlopen was hij het snelst en zijn pony’s werkten fijn samen. Zijn huidige span heeft hij zelf in alle rust opgeleid en dat betaalde zich uit met twee fraaie ritten. Ook in het korte draaiwerk hield hij snelheid en daarmee hield hij de concurrentie op afstand. De top 8 van gisteren rijdt vanavond finale.

De tandemrubriek was met twee deelnemers maar klein en werd daarom direct beslist over 2 omlopen. Bert Koorn kwam als winnaar uit de bus.

Weinig foutlozen

Met 40 starts was de rubriek enkelspan paard traditioneel weer het grootst. Het niveau was erg verschillend. Sommigen deden mee om ervaring op te doen, anderen om naar de finale te knallen. En ook in deze rubriek kwamen degenen die te hard van start gingen bedrogen uit. Secuur sturen was een must. Jaap de Vries en René van Beek waren de enigen met twee foutloze omlopen en plaatsten zich respectievelijk als eerste en derde. Pieter Karelse had Woppy er fijn aan staan en reed met grote galopsprongen naar plaats 2. Ook de comeback van Elsbeth Broekhuis met Phiero was opvallend. Na twee jaar blessureleed is de combinatie weer in topvorm en vlogen ze als vanouds door het parcours met een finaleplek als resultaat. Met tien finalisten is dit ook vanavond weer de grootste rubriek.

René van Beek (op deze foto in actie in De Meern) was één van de weinige foutlozen

Klasse apart

Vanochtend begon de wedstrijd al vroeg. Met de rijp van vorst nog op de bodem van de losrijpiste reed om 8.00 uur het eerste tweespan paard binnen. In deze rubriek was Sandor van Vliet een klasse apart. Zijn schimmels bleven ook in het korte draaiwerk fijn in de aanleuning en goed te sturen. Van Vliet plaatste zich als eerste en werd na afloop van de rubriek gelijk gehuldigd als westelijk Districtskampioen omdat de andere rijders uit West zich niet plaatsten voor de finale. Paul Loman werd reservekampioen.

Het resterende dagprogramma staat in het teken van de enkel- en vierspan pony’s. Vanavond vanaf 19.00 uur zijn de finales. Klik hier voor de startlijsten en de live uitslagen. Daar kun je ook zien wie de finalisten zijn.

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.