Indoor Houten: topsnelheden in finales

De avond werd geopend door de voorzitter van de Rijnruiters, Dorella van Putten. Zij stond even stil bij het feit de wedstrijd na meer dan een jaar van afwezigheid als gevolg van Covid, nu toch weer plaats kon vinden. En ze vroeg aandacht voor degenen die het evenement altijd een warm hart toedragen. Dit was de aanleiding voor een indrukwekkend moment van stilte ter nagedachtenis aan Bert van den Hater die begin december overleed. Hij verzorgde het vervoer van de speciale gasten op de vrijdagmiddag, was sponsor én vaste deelnemer aan de wedstrijd. Veel van zijn fokproducten deden mee aan de rubriek enkelspan paard. Dat was ook deze editie was dat weer het geval.

Publiekslieveling

De ponyenkelspannen gingen als eerste van start in de finale waarin iedereen weer met een schone lei begon. Lisanne van Meerten was niet alleen foutloos, maar ook het snelst en won. Anouk van de Beek kwam met Magic Power eerder over de finish, maar tikte op poort 7 een balletje af. Zij werd tweede. De twaalfjarige Wannes Picart werd de publiekslieveling. Hij bleef foutloos en pakte de derde prijs. Harry Loman werd vierde en was daarmee Districtskampioen.

Marijnissen het snelst

Bij de tweespan paarden was laatste starter Sandor van Vliet de favoriet voor de overwinning. Maar in de hindernis op het midden kreeg hij een hapering en viel er een bal waardoor hij tweede werd. De overwinning ging naar Marcel Marijnissen. Hij had een balletje op de lastige poort 7, maar reed zonder haperingen en was zo 3 seconden sneller dan Van Vliet.

Dicht bij elkaar

De rubriek enkelspan paard was ongekend spannend. Bernie Damen stuurde Viano naar de overwinning in een razendsnelle tijd, waarbij hij zich zelfs een balletje kon permitteren. Jaap de Vries liet alles liggen, maar was niet snel genoeg om Damen in te halen. De derde prijs werd gewonnen door René van Beek met El Cupke H. Hij reed foutloos en werd districtskampioen.

Dexter Biersteker

Weer Dexter Biersteker

Dexter Biersteker won bij de tweespan pony’s. Hij ontwikkelde veel snelheid met zijn span Dartmoors. In hindernis 3 verspeelde hij tijd omdat hij bijna de D-poort vergat en een extra volte moest rijden. Desondanks lukt het hem om zonder fouten onder de 130 seconden te finishen. Hij pakte niet alleen het hoogste prijzengeld, maar werd ook districtskampioen. Jelle Leliveld reed alles uit de kast, liet ook alles liggen maar kon de tijd van Biersteker niet verbeteren. De als eerste geplaatste Ischa Vink wilde te hard en maakte daardoor te veel fouten.

Drie ponyvierspannen streden in de finale om de overwinning. Zij namen veel risico en maakten daarmee veel fouten. Kenny Kanora hield de schade beperkt, maar moest toch Eline Geurs voor laten gaan. Er moet bij haar nog een groom afstappen om een losgeschoten streng vast te maken, maar ze bleef Kanora voor met haar razendsnelle minipaardjes. Behalve de rubriekswinst werd Eline ook Districtskampioen.

Verrassing

Na de wedstrijd volgde voor het publiek nog een verrassing, want ineens reed Boyd Exell met zijn vierspan de piste binnen. “Ik kom al jaren hier bij Kees en Mieke van der Maat”, vertelde hij het publiek. Met een headset op gaf hij een korte uitleg en stelde zijn paarden voor. Daarna gaf hij nog wat uitleg en reed wat onderdelen uit het parcours. Vervolgens sloot hij af door het hele parcours achter elkaar te rijden. “Dat was nog niet zo slecht”, besloot hij en nam een spontaan applaus in ontvangst.

