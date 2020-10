Indoor Marathon Hapert afgelast

De organisatie meldt dat de strenge coronamaatregelen geen ruimte geven om een indoor evenement te organiseren. De beslissing was extra moeilijk omdat het animo en het enthousiasme onder de deelnemers groot is, maar door het groeiende aantal nieuwe besmettingen in de regio is het niet verantwoord om deze maand zo’n groots evenement te organiseren.

De organisatie gaat er vanuit dat er begrip is voor het besluit en hoopt iedereen volgend jaar in goede gezondheid terug te zien.