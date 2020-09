Indoor Marathon Hapert op 24 en 25 oktober

De minimarathon is als impulswedstrijd aangemeld en valt onder reglementen van de KNHS. Het parcours bestaat uit genummerde kegelpoorten met daarin enkele hindernissen opgenomen en wordt ontworpen en gebouwd onder leiding van internationaal parcoursbouwer Johan Jacobs. Elke deelnemer mag het parcours twee keer rijden.

In verband met het maximale aantal mensen in de hindernis zijn er dit jaar meerdere blokken om het parcours te verkennen op zowel zaterdag als zondag. Dit jaar wordt er zonder publiek gereden en de kantine is daarom helaas gesloten.

Het startgeld bedraagt 15 euro + 5 euro borg voor het startnummerbordje dat je na de wedstrijd weer terugkrijgt bij inlevering van het bordje. Inschrijven is mogelijk tot 17 oktober.

