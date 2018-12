Indoor marathon Nimmerdor Leusden afgelast

De organisatie van Nimmerdor meldt op hun facebookpagina: ‘Naar aanleiding van dit bericht is in goed overleg besloten om de indoor van aanstaande vrijdag 28 december niet te laten plaatsvinden. Het welzijn en gezondheid van alle paarden is voor ons het allerbelangrijkste. Het is nu niet verstandig om paarden bij elkaar te laten komen voor een evenement. Vandaar dit besluit in het belang van de gezondheid van onze paarden.’

Influenza

Volgens de Sectorraad Paarden heerst er in Nederland op een flink aantal grotere en kleinere stallen Influenza. Op hun website melden zij onder meer het volgende. ‘Er zijn op dit moment problemen in Nederland met op enkele plaatsen bewezen infecties met influenza, ook op stallen waar alle paarden goed gevaccineerd zijn. Verder zijn er op veel meer plaatsen sterke verdenkingen.’

