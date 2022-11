Indoor Marathon Ride en selectie in Wierden

In teams van 2 zullen de ruiters met elkaar de strijd aangaan, waarbij ze -net als de menners- 2 parcoursen rijden. Dit begint op 9 december om 19.00 uur. Er is veel belangstelling, want deze avond zit helemaal vol.

Zaterdag 10 december zijn de menners aan de beurt. De wedstrijd begint aan het einde van de ochtend en heeft een sterk deelnemersveld. De beste 5 combinaties van elke rubriek strijden ’s avonds in de finale om het prijzengeld. In de mooie accommodatie is binnen ruimte om los te rijden, dus het weer kan geen spelbreker zijn. De rubrieken tweespan paard en vierspan pony worden ook in de avonduren verreden. Natuurlijk is er mooi prijzengeld te winnen in de finales. Er zijn nog een paar startplaatsen beschikbaar. Als je nog wilt meedoen kun je aanmelden bij [email protected] .

