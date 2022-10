Indoor marathon Voornruiters Utrecht: prachtstart van het indoorseizoen

De vrijdag en het dagprogramma van de zaterdag stonden in het teken van de voorrondes waarin de menners zich konden kwalificeren voor deelname aan de finale op zaterdagavond. Alleen de tandems reden direct om de prijzen. In die rubriek ging Saskia Lems na twee keurige omlopen met de eerste prijs naar huis.

Selectief parcours

Op zaterdagavond stonden de finales en de rubriek vierspan paarden op het programma. Het finaleparcours was wat korter maar ook selectief. “Voor de vierspannen wordt het lijntje van 8 naar 9 en dan naar 10 het lastigst, want dan moet je terwijl de achterkant van de aanspanning nog in poort 9 is de paarden weer omstellen naar links om poort 10 te nemen”, legde Glenn Geerts uit aan het publiek. “En een paar kegelpoorten staan dicht langs de kant gebouwd en dat is ook een extra moeilijkheid, want de paarden komen dan toch een beetje terug op het publiek.”

Foutloos loont

In de finales waren eerst de pony enkelspannen aan de beurt. Wie foutloos bleef maakte het meeste kans en zo ging de overwinning naar Frank Vissers die als enige zonder fouten onder de 130 seconden finishte. Ook Johan van Veluw liet alle ballen liggen en werd tweede (131,83). Bij de tweespan pony’s ging Ariena Kleyer lang aan de leiding. Maar Dexter Biersteker was twee seconden sneller én liet bovendien alle balletjes liggen in 133,45. Laatste starter Frans Marijnissen kwam héél dicht in de buurt, Hij was slechts één honderdste van een seconde langzamer dan Dexter. Een ongelooflijke ontknoping.

Anneke en Marjolein Takke overhandigden de wisseltrofee ter nagedachtenis aan hun moeder en oma

Nel Takke memorial

Hierna was het de beurt aan de paarden. Negen enkelspannen namen het tegen elkaar op. Eerste starter Jaap de Vries had een snelle tijd van iets meer dan 130 seconden op de klok gezet, maar had er een balletje afgereden. Nicole Verburg reed met Woppy een foutloos parcours, kwam in 129 seconden over de finish en won. Ter nagedachtenis aan jurylid, menliefhebber en Voornruiter Nel Takke-Coppoolse die begin dit jaar overleed, was er voor de winnaar bij de enkelspan paarden een prachtige wisselprijs. Deze ‘Nel Takke memorial’ is een gebronsde hoed die zo kenmerkend voor Nel was en mag een jaar bij Nicole op de schouw staan.

Met grote galopsprongen ging Woppy naar de overwinning met Nicole Verburg aan de leidsels

Knap stuurwerk

In de rubriek tweespan paarden kon de familie Marijnissen zich revancheren voor het eerdere minimale verschil. Marcel Marijnissen was veruit het snelst, maar maakte het heel spannend door er twee balletjes af te rijden. Maar dankzij zijn prachtige tijd won hij in een eindtijd van 141,22. Bij de vierspan pony’s won Gerco van Tuijl overtuigend. Met heel knap stuurwerk wist hij een bal te voorkomen in hindernis 11 toen zijn voorspan iets te veel initiatief nam. Hij was het snelst én tikte alleen in de slotlijn een balletje van de kegel.

Toprondjes voor IJsbrand Chardon

Traditiegetrouw vormde de rubriek vierspan paarden het sluitstuk van de wedstrijd. Vijf rijders bonden de strijd met elkaar aan over 2 manches en de strijd om de overwinning ging tussen IJsbrand Chardon en Glenn Geerts. IJsbrand nam in de eerste manche al meteen een enorme voorsprong. Zijn tijd was maar twee seconden sneller dan die van Glenn, maar diens paarden oogden nog wat onwennig en daardoor rolden er 5 ballen omlaag. In de tweede manche liep het bij Glenn veel fijner. Weliswaar was hij een fractie langzamer dan in de eerste ronde, maar hij had slechts 2 balletjes omlaag. Chardon profiteerde van zijn opgebouwde voorsprong. Nam alle risico’s en reed voluit. Hij was maar liefst 8 seconden sneller dan in zijn eerste omloop. Ondanks iets meer balletjes won hij overtuigend. In de prijsuitreiking bedankte hij de organisatie en het publiek. “Voor ons is dit een mooie voorbereiding op het wereldbekerseizoen. Wij komen hier altijd heel graag. Het is een fantastische accommodatie en een geweldig publiek. Dank aan de alle vrijwilligers, parcoursbouwers, juryleden en sponsoren die dit mogelijk maken.”

Klik hier voor de uitslagen

IJsbrand Chardon genoot van zijn paarden en het publiek

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.