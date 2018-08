Indoor marathon Wenum Wiesel op 20 oktober

De organisatie is in handen van Koetsiersvereniging Het Apeldoornsch Gerij. Er zijn mooie geldprijzen te winnen en de hoofdprijs is een overnachting voor twee personen en twee paarden, inclusief ontbijt bij Hotel de Cantharel!

Startkaarthouders kunnen zich al opgeven via MijnKnhs en de impulsrijders via horsewenumwiesel@gmail.com.

