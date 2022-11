Indoor Nijkerk : 25e editie weer één groot feest

Overdag reden de tweespannen paard en de tandems en vierspannen pony’s hun voorrondes. Vooral bij de tweespannen lag het dicht bij elkaar. Het was afwachten tot de laatste aanspanning het tweede parcours had gereden wie er ’s avonds terug mochten komen. Opvallend was het aantal afgereden ballen, maar ook het verschil in prestaties tussen het eerste en het tweede parcours.

Emotionele overwinning

De finale was een wat korter parcours, maar met een aantal selectieve lijnen en veel keuzemogelijkheden om een korte of juist een wat langere lijn te rijden. Een moeilijk opgestelde kegelpoort voor het VIP terras was in de enkelspanrubrieken de scherprechter.

Tien ponyenkelspannen gingen van start in de finale. De tijden lagen dicht bij elkaar en er rolde menig balletje. Frank Vissers reed de snelste tijd. Zelfs met een afgeworpen balletje ging hij lang aan de leiding. Demi van den Brink bleef foutloos, maar was net niet snel genoeg (0,32 verschil) om hem te kloppen. Zij werd uiteindelijk derde, maar ging aan het einde van de avond wel naar huis met de extra prijs die onder alle top 3 rijders werd verloot: een ideal tuig. Laatste starter Anouk van de Beek reed met Magic Power niet alleen foutloos, maar ook razendsnel. Zij snoepte 5 seconden af van de tijden van Frank Vissers en Demi van den Brink. De ontlading was groot. Het was haar eerste overwinning met de 20-jarige pony waarmee haar opa Kees van de Beek veel indoorsuccessen boekte, waaronder de overwinning in Nijkerk in 2015. De hele familie was blij en Anouk wilde zo snel mogelijk haar opa, die op het terras zat, omhelzen.

Grote ontlading bij Anouk van de Beek en haar vader

Belgische winnaars

De 10 finalisten bij de enkelspannen paard waren aan elkaar gewaagd. Bijna allemaal reden ze er één balletje af. René van Beek dook als eerste onder de 110 seconden (108,86) met eveneens 10 finalisten. Yentl de Ketelaere bleef ook foutloos en was 0,75 sneller dan René en nam de leiding over. Ook Pieter Karelse kwam niet aan de tijd van Yentl. Hij was wel een fractie sneller dan René, maar reed er in hindernis 10 een bal af, waardoor hij uiteindelijk 3e werd. De ogen waren gericht op laatste starter Elsbeth Broekhuis. Zij had de voorrondes gewonnen en het voordeel van het thuispubliek. Maar na poort 6, op weg naar hindernis 7 sloeg ze om. Gelukkig liep het allemaal goed af en waren paard, menner en groom ongedeerd. Daarmee werd het voor het eerst in de geschiedenis een Belgische overwinning in deze rubriek.

In de tandemfinale waren er twee foutlozen. Rex Pannekoek leverde als eerste een nulrondje af. Jasmine van Cauwenberghe deed dat ook. Zij was een krappe seconde sneller en won.

Ook bij de tweespannen was er voor het eerst een Belgische winnaar. Topfavoriet en medeorganisator Ewoud Boom Kon net niet genoeg snelheid ontwikkelen en tikte er een bal af. Jonas Corten was met zijn zwarte Welsh cobs razendsnel, reed als enige onder de 120 seconden en bleef foutloos. Laatste starter Herman Kroon reed niet alleen stijlvol, maar ook snel en foutloos. Hij kwam slechts 0,3 seconde tekort. Hiermee was dit de derde Belgische overwinning van de avond voor de dolblije Jonas Corten.

Jonas Corten (hier in de voorrondes) was één van de Belgische winnaars

Quadrace

Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de menindoor was er als extra rubriek een quadrace van grooms. Door middel van loting was er uit elke rubriek een groom geselecteerd die aan deze race meedeed. Het werd een hilarisch intermezzo. Op een quad moesten de grooms het parcours afleggen en dat viel lang niet altijd mee. Lang ging Misha van der Sloot (de backstepper van Eline Geurs) aan de leiding. Maar wie het laatst startte had het voordeel van het afkijken van de kunst bij de concurrentie en zo pakte Egbert Jan de Vries de winst in dit onderdeel. Na dit intermezzo werden ook nog 2 mensen die zich al sinds de eerste editie inzetten voor de wedstrijd in het zonnetje gezet. Jannie van den Brink en Bert Bokkers werden toegesproken door voorzitter Ries Brouwer en kregen een mooie bos bloemen.

Klasse apart

Ook bij de ponytweespannen was foutloos blijven het devies. Sjoerd Lenssen was met 114,04 snel en foutloos. Raymon Leliveld klopte hem door ook foutloos te rijden en te finishen in 113,40. Hiermee lag alle druk bij laatste starter Frans Marijnissen. Ook hij liet alles liggen en was ongelooflijk snel met 110,33 en won.

Bij de vierspan pony’s was Gerco van Tuyl een klasse apart. Van de vijf finalisten was hij met een tijd van 115,95 veruit het snelst en bovendien foutloos. Steven van de Wannemaeker werd tweede en Eline Geurs derde.

