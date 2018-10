Indoor Nijkerk in de startblokken

Donderdag start de wedstrijd met de voorrondes van de enkelspannen paard en de tandems. Opvallend is het grote aantal tandems dat aan de start komt: maar liefst 15. Vrijdag is het ‘ponydag’ met de enkel- en tweespannen. De vierspan pony’s en tweespannen paard rijden zaterdag overdag hun parcoursen. De zaterdagavond staat zoals ieder jaar in het teken van de finales.

Uniek format

Wat op vrijwel geen enkele indoor gebeurt, is in Nijkerk wel: twee verschillende basisparcoursen. Dat maakt het format bijzonder en ook minder simpel dan op andere wedstrijden. Het parcours heeft niet alledaagse kenmerken die voor Nijkerk er bijna traditioneel bij horen. Dit jaar zijn beide spektakelstukken de brug en de waterbak opgebouwd. Ook aan de aankleding van de hindernissen en het parcours wordt weer veel zorg besteed.

Oefenparcours

Wie niet meedoet aan de wedstrijd en toch het parcours wil rijden kan op woensdag 7 november deelnemen aan het oefenparcours, waarvoor je tijdens de wedstrijddagen je ter plaatse kan inschrijven op het secretariaat.

Programma, informatie over het oefenparcours en tekeningen en starlijsten zijn te vinden op de website van Menvereniging De Lange Boom.

(foto’s Facebook De Lange Boom)