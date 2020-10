Indoor programma Mendistrict West

Selectie Strijd Der Districten

Drie organisaties werken mee aan de selectie voor de SDD, die plaats vindt op 31 januari in Ermelo. Om voor selectie in aanmerking te komen, moeten de deelnemers aan minimaal twee marathons deelnemen waarvan de twee beste resultaten meetellen.

Het programma:

7 november in Ouddorp, georganiseerd door de Sasruiters

21 november in Nieuw- en Sint Joosland, georganiseerd door Stichting Nationale Menwedstrijd Zeeland

19 december in Barsingerhorn, georganiseerd door PSV Bucephalus

Mendistrict West gaat weer een mooie selectie menners vinden voor de SDD om de titelstrijd aan te gaan.

Indoor kampioenschappen Minimarathon en Dressuur & Vaardigheid

Anders dan andere jaren vindt het indoor kampioenschap minimarathon in Houten niet in januari plaats maar op 7 maart. Bij goede weersomstandigheden worden de kampioenschappen, met het oog op corona, georganiseerd in de buitenpiste.

De indoor kampioenschappen Dressuur en Vaardigheid worden, net als de afgelopen jaren, georganiseerd bij Stal de Ronde in Zwartewaal. Aangezien de vaardigheid vorig jaar ook een groot succes was is dit onderdeel ook verdeeld over twee dagen. De kampioenschappen vinden plaats op 20 en 21 februari.

