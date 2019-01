Indoor trainingsdag bij De Dijkgraaf

In principe is het een vaardigheids- en hindernistraining, maar dressuurtraining is ook mogelijk. Je kunt ook een combinatie van trainingen doen, dus twee trainingen volgen met eventueel een pauze er tussen. Er wordt gewerkt in kleine groepjes waardoor er veel persoonlijke aandacht kan worden gegeven aan de combinaties.

Bij inschrijving geef je aan welke training of trainingen (dressuur, vaardigheid of indoor hindernis) je wilt volgen. De kosten zijn 25 euro per span per uur. Opgeven per mail: info@pscdedijkgraaf.nl.