Indoor Utrecht: Finalisten enkel- en tweespan paard bekend

Wie veel risico nam moest dat bekopen met afgeworpen ballen. Bij de enkelspannen was het een spannende wedstrijd. De vele combinaties waren aan elkaar gewaagd en het viel niet mee om foutloos te blijven. Jaap van der Horst was de enige die er in slaagde om in beide omlopen alle ballen te laten liggen. Daarbij klokte hij snelle tijden en plaatste zich glansrijk als eerste. Zijn paard Zorro toonde zich uitermate gretig en werd door zijn menner in goede banen geleid. Ook Bernie Damen reed moeiteloos door het parcours; hij had één pechballetje.

Bij de tweespannen was Kees Rommens ongekend snel. Zelfs met drie afgeworpen ballen was zijn eindresultaat goed om zich als eerste te plaatsen. Met slechts één balletje en spectaculaire ritten drongen ook Gert van den Hoek en Marjolein Waarlé door tot de finale.

Morgen zijn overdag de ponymenners aan de beurt voor hun basisparcoursen. De finales beginnen om 19.00 uur. Daarna is het de beurt aan de vierspan paarden, met onder andere Koos de Ronde en Bram Chardon aan start.

De beelden van vandaag zijn hier terug te zien.

De wedstrijd van zaterdag 6 oktober is hier via de live stream te volgen.

Uitslagen enkelspan paard en geplaatst voor de finale:

Jaap Van der Horst, 285,73 Jeanet Meurer, 290,78 Jaap De Vries, 292,46 Gerte Hoogewerf, 296,17 Bernie Damen, 300,63 Bert van den Hater, 304,15 Milou Huisman, 309,84 Bas De Koning, 311,35

Uitslagen tweespan paard en geplaatst voor de finale:

Kees Rommens, 302,28 Gert Van den Hoek, 326,08 Marjolein Waarlé 327,10 Herman Kroon 328,22

Chester Weber gaf voorafgaand aan de wedstrijd een trainingsdemo