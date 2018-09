Indoor Utrecht: vierspanrijders welkom

Glenn Geerts is één van de 'vaste gasten' (Foto: Sportpaardenfoto)

Voor de langspannen is de grote piste een genot om in te rijden. De vierspan paarden zijn evenals voorgaande jaren het sluitstuk op zaterdagavond 6 oktober. In deze rubriek is nog plaats voor rijders uit binnen- en buitenland. Voor de internationale deelnemers is de wedstrijd altijd een goede trainingswedstrijd voor de eerste wereldbekerwedstrijden. Maar daarnaast geven de entourage, de goed gevulde prijzenpot en de grote hoeveelheid enthousiaste toeschouwers de garantie voor een wedstrijd die voor alle menners de moeite waard is.

Meer info via: indoormenmarathon@voornruiters.nl

Programma

Vrijdag 5 oktober vanaf ongeveer 13.30 uur:

tweespan paard en enkelspan paard

Zaterdag 5 oktober