Indoormarathon Exloo geannuleerd

De organisatie is gedwongen tot deze beslissing door het tegenvallende aantal aanmeldingen. Hierdoor is de wedstrijd niet financieel rendabel. Toch sluit de organisatie in de toekomst niets uit. “Wellicht dat we tijdens het volgende indoorseizoen opnieuw een indoormarathon in het Hippisch Centrum Exloo proberen te organiseren”, melden ze.