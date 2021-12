Indoormarathon Heeze / Geldrop mogelijk op tweede – en ‘derde’ kerstdag

Vanwege de avondlockdown, die door het demissionaire kabinet hoogstwaarschijnlijk verlengd wordt tot na de jaarwisseling, mogen er geen evenementen uitlopen na 17.00 uur. Ties van Gog meldt namens de organisatie dat het zodoende niet gaat lukken om de indoormarathon bij Manege Meulendijks in Heeze, deel uitmakend van de Indoor Men-Competitie, op één dag in te plannen.

“Een gedeelte van de wedstrijd op eerste kerstdag organiseren ligt voor veel deelnemers gevoelig. Dat is begrijpelijk; daarom onderzoeken we de mogelijkheden om ongeveer twintig menners op maandag 27 december, voor sommigen een vakantiedag maar voor anderen een gewone werkdag is, te laten rijden.”, aldus Van Gog.

De derde selectiewedstrijd voor deelname aan Strijd der Districten die op 30 januari in Ermelo georganiseerd wordt, vindt op 9 januari plaats in Panningen, onder leiding van Menvereniging Peel en Maas. Daarna is bekend wie er namens District Zuid gaat strijden in Ermelo.

