Indoormarathon Hellendoorn tevens kampioenschap Mendistrict Oost

Geen Twente Cup wel Oostelijk Kampioenschap

Dit jaar is de wedstrijd helaas niet onder de noemer ‘Twente Cup’ omdat door het Coronavirus een aantal van de Twente Cupwedstrijden niet doorgaan. De Twente Cup is daarom voor het seizoen 2020/2021 geannuleerd. Volgend indoorseizoen wordt er weer een nieuwe poging gedaan om de Twente Cup te organiseren.

Deze editie wordt in Hellendoorn niet alleen een indoormarathon gereden, maar telt de uitslag ook mee voor het kampioenschap indoormarathon voor Mendistrict Oost. Tijdens de prijsuitreiking zal dus ook bekend worden gemaakt wie zich kampioen indoormarathon Mendistrict Oost mag noemen.

Extra regels vanwege Corona

Door het Coronavirus houden De Helderse Voerluu wel wat regels in acht om de wedstrijd zo veilig mogelijk voor iedereen te laten verlopen. Voor de sport is het jammer dat de club deze regels moet hanteren. Maar ze zijn van groot belang om überhaupt de wedstrijd door te kunnen laten gaan. Er wordt daarom gerekend op ieders begrip hiervoor.

Vooralsnog zijn de aanvullende regels voor deze wedstrijd als volgt:

– Op dit moment zijn er helaas geen extra toeschouwers welkom tijdens de wedstrijd.

– Per combinatie is 1 groom per paard/pony welkom. Dus enkelspan totaal 2 personen, tweespan totaal 3 personen, etc.

– Veranderingen omtrent de Corona maatregelen zal de vereniging o.a. vermelden op hun Facebook pagina. En ze worden t.z.t. ook als extra deelnemersinformatie aan de startlijst toegevoegd.

– Omdat er op dit moment niet teveel mensen tegelijk op een wedstrijd mogen zijn, worden de rubrieken ruimer opgezet en is de wedstrijd verdeeld over 2 dagen. Op dit moment is nog niet bekend welke rubrieken op welke dag worden verreden. Het idee is om de paarden op 1 dag te doen en de pony’s ook op 1 dag. Dit is ook afhankelijk van de rubrieksgrootte. De deelnemers moeten zo goed mogelijk over deze 2 dagen verdeeld worden.

De Helderse Voerluu zijn optimistisch en gaan er van uit dat de wedstrijd doorgang kan vinden. Wie op de hoogte wil blijven wordt aangeraden de Facebookpagina van de Helderse Voerluu in de gaten te houden.