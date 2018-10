Indoormarathon rond de Dom bij de Voornruiters

Vrijdagmiddag- en avond zijn eerst de enkel- en tweespannen paard aan de beurt voor hun voorrondes. Dat begint vanaf 14.30 uur. Maar ook in de ochtend is er al actie in de grote piste. Meervoudig Amerikaans kampioen en winnaar van het teamgoud en individueel zilver op het WK vierspannen in Tryon, Chester Weber, rijdt als demonstratie met zijn indoorspan korte training. Wie dat wil zien moet om 11 uur op de tribune zitten.

Op zaterdag is het de beurt aan de ponyrubrieken, waarna rond de klok van 18.45 u de finales beginnen. Direct daarna (waarschijnlijk rond 21.30 uur) gaan de vierspan paarden van start met hun wedstrijd. Het belooft een spannende strijd te worden, met een ‘Nederland – België’. De kersverse Belgische kampioen Bruno Taverniers rijdt mee, maar ook Nederlands kampioen Koos de Ronde is van de partij met zijn nieuwe indoorspan. Voormalig winnaar Herman ter Harmsel is er ook weer, evenals Tom Leys, die ‘vaste gast’ Glenn Geerts vervangt.

De manege van de Voornruiters ligt op Sportpark Rijnvliet. Zie www.voornruiters.nl . De startlijsten zijn gepubliceerd op www.startlijsten.nl. Toegang is op alle dagen gratis en er is ruime tribunecapaciteit.

Herman ter Harmsel tijdens de editie 2017

Jaap van der Horst tijdens de finale in 2017