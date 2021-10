Indoormarathon Zwartewaal opnieuw “één groot feest”

Het was een volle dag mensport afgelopen zaterdag in Zwartewaal. Een kleine 100 deelnemers zorgen voor een goed gevuld programma. Van 8:30 tot 20:45 waren er, afgezien van een paar pauzes, non-stop aanspanningen in de piste. De hindernissen in het ruim opgezette parcours hadden veel mogelijkheden. Zo werden er heel wat verschillende routes gekozen.

Het slotstuk was de rubriek vierspanpaarden met maar liefst 13 deelnemers. Michael Brauchle (D) bleek over de twee manches de beste. Koos de Ronde was op zijn thuis locatie weliswaar de sneller dan de Duitser, maar hij had in de tweede omloop een balletje teveel en werd tweede. Bram Chardon klokte de snelste tijden, maar liet vooral in de eerste manche wat ballen rollen. Hij werd derde, gevolgd door Glenn Geerts (B).

Michael Brauchle won de sterk bezette vierspanrubriek

Overtuigende winnaars

Bij de tweespan paarden won Marcel Marijnissen overtuigend. Hij was zowel in de eerste als in de tweede manche foutloos en veruit de snelste. Carlo Vermeulen hield ook een schone lei en werd knap tweede. Theo Timmerman volgde op plaats drie.

Bij de vierspan pony’s was het een hele spannende strijd tussen Piet Doorn met zijn vosjes en Eline Geurs met haar minipaardjes. Eline reed alles uit de kast, maar moest de overwinning laten aan Piet, die uiteindelijk met iets minder dan een punt verschil won. Het gat tot Anton Molendijk, die derde werd, was een stuk groter, want Eline bleef hem 20 punten voor.

Frans Marijnissen won allebei de manches met zijn tweespan pony’s. Hij sloeg daarmee een gat van bijna 20 seconden tot zijn concurrentie. Vooral in de tweede omloop was hij met een tijd van 117 seconden ongekend snel. Pascal Meere werd tweede, Tamara Jongenengel eindigde als derde.

Enkelspan paard en pony

Ook over de nummers 1 en 2 bij de enkelspan paarden was geen twijfel mogelijk. Manon Vermeer was met vloeiende foutloze parcoursen in beide manches de snelste. Gert Vis van Heemst reed als enige bij de paarden de korte route naar poortje 9 met zijn makkelijk galopperende paard Bink. Het leverde hem de een-na-snelste tijd op en het rode lint. Dexter Biersteker reed een fijne rit met Chai-Valley’s Faraooq en eindigde op de derde plaats.

Renate Provoost ging voor de overwinning bij de enkelspan pony’s en slaagde met vlag en wimpel. Quibus bleef in één tempo doorgalopperen, stond fijn aan de hulpen en zo reed Renate meer dan 8 seconden sneller dan haar snelste concurrente. Dat was Chantal Vermerris, die twee pony’s aan de start bracht. Ze eindigde als tweede met good old Rapsodie. Jordy Reuvers maakte het podium in deze rubriek compleet.

Huub van 't Westende werd tweede in de jeugdrubriek

Jeugd

Op plaats een een twee bij de jeugd staan Freek van ’t Westende en Huub van ’t Westende. De jury sprak complimenteus over de wijze van rijden van de beide broers. Huub bleef zijn broer in de eerste manche meer dan 8 seconden voor, maar maakte in de tweede omloop twee slordige foutjes op poort 10 en 11. En zo waren in de eindstand de rollen omgedraaid en won Freek. Chelsea van Dijk eindigde als derde.

De datum van volgend jaar staat alweer vast: zaterdag 15 oktober 2022, bij Stal de Ronde in Zwartewaal!

