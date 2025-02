Influenza entingen FEI paarden en pony’s voortaan in de FEI HorseApp

Dit nieuwe reglement geldt alleen voor de influenza vaccinatie en alleen voor paarden en pony’s die deelnemen aan internationale wedstrijden. Het geldt dus niet voor starts op nationale wedstrijden.

De vaccinatie moet in de HorseApp ingevuld worden op de dag dat het paard de vaccinatie krijgt. Dierenartsen kunnen een e-learning volgen van ongeveer tien minuten waarin wordt uitgelegd hoe ze dit in de HorseApp invullen.

Door het gebruik van de HorseApp kunnen de dierenartsen die de vaccinaties checken bij aankomst van de paarden op het wedstrijdterrein, direct zien of dit goed is gebeurd. Daarnaast zullen de eigenaren en betrokkenen van de paarden meldingen krijgen via de HorseApp als vaccinaties dreigen te verlopen.

Bron: FEI