Ingmar De Vos herkozen als voorzitter FEI

Foto: FEI/Liz Gregg

Ingmar De Vos kreeg een staande ovatie van de afgevaardigden van alle 133 nationale federaties. “Ik geloof in onze sport, in onze community en in onze mogelijkheden. Dit zijn spannende tijden voor de paardensport. Wij groeien, onze fans veranderen en wij hebben zeven geweldige en unieke disciplines te promoten, ‘the sky really is the limit!”

