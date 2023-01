Inschrijven indoor marathon Bronneger is nog mogelijk

Het is een wedstrijd over twee manches, zonder finale. Het resultaat uit de beide omlopen bepaalt dus de eindrangschikking. De wedstrijd is opengesteld voor alle soorten aanspanningen en er is een jeugdrubriek. Het parcours wordt gebouwd door Ronald Prak.

Vorig jaar was op deze locatie de finale van de Noordercup. De laatste wedstrijd om de Noordercup is dit seizoen in Franeker op 4 maart. Wil je dus in januari nog een mooie minimarathon rijden, dan ben je van harte welkom in Bronneger. Inschrijven kan via MijnKNHS.

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.