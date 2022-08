Inschrijven minimarathon Rijnruiters nog mogelijk

Zoals altijd is er extra aandacht voor de jeugd. Voor hen is er iets ‘extra’s’. Voor kinderen tot en met 15 jaar is er een speciale jeugdrubriek.

De overige deelnemers rijden 2 manches in groepjes van vier. Op vrijdagavond 9 september kan parcours worden verkend en op zaterdag voorafgaand aan de wedstrijd en tijdens de pauzes. Vanaf 8.00 uur is op zaterdag het secretariaat geopend. Het belooft weer een gezellige dag te worden, want het mooie terras is de hele dag open om de wedstrijd te volgen.

Inschrijven kan via MijnKNHS

Klik hier voor meer info

Extra aandacht voor de jongste deelnemers