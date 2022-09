Inschrijving 25e Menindoor Nijkerk geopend

De eerste editie, die zaterdag 15 november 1997 gehouden werd, was met maar liefst 43 deelnemers een goed gevulde dag. Door de creatieve fantasie van de commissieleden, Wout Gerritsen, Jannie van de Brink, Jan van Dasselaar, Henk Kok, Bea Boom en toenmalig voorzitter Henk Oosting had Menindoor Nijkerk van begin af aan een brug in het parcours. De eerste twee jaar betrof het een kleine brug en vanaf 1999 is de huidige brug in het parcours in gebruik, die de voorste en de achterste zandpiste met elkaar verbond. In 2001 kwam voor het eerst de door sommigen gevreesde waterbak in het parcours.

Van eendaagse naar driedaagse

De eerste jaren was Menindoor Nijkerk een eendaagse, bestaande uit een basisparcours en een Speel uw Spel parcours. Vanwege het grote succes breidde zich dit na verloop van tijd uit tot een tweedaagse en inmiddels wordt het over drie dagen verreden. Nu wordt in twee basisparcoursen de strijd gevoerd om de felbegeerde startplek in de finale op zaterdagavond.

Normaal gesproken ontvangen deelnemers een programmaboekje op A5 formaat, maar dit jaar zal er vanwege het 25-jarig jubileum een jubileumkrant in tabloid formaat worden uitgegeven.

Het eerste programmaboekje van Indoor Nijkerk (1997)