Inschrijving FEI Driving Forum Kronenberg open

Tijdens het forum worden discussies gevoerd en ideeën uitgewisseld met leden van verschillende mensport disciplines, ongeacht klasse of niveau. De FEI benadruk het belang van de aanwezigheid van menners, officials, wedstrijdorganisaties, trainers en nationale federaties.

Het FEI Driving Forum vindt plaats op 11 en 12 april 2023 op Equestrian Centre de Peelbergen in Kronenberg (NED). Deelnemers die online deelnemen, ontvangen de vergaderlink via e-mail en kunnen het Forum live volgen en deelnemen aan de discussies met vragen of opmerkingen via de chatfunctie.

Aanmelden

De onderwerpen die behandeld worden zijn te vinden via dit document. Aanmelden voor deelname aan het forum is verplicht en kan via deze link. De uiterste inschrijfdatum is 31 maart 2023.

De FEI kijkt ernaar uit om tijdens de allereerste Driving Forum waardevolle discussies te voeren en samen te bouwen aan de toekomst van de mensport.

Klik hier voor meer informatie