Inschrijving Historische Koetsentocht Wapenveld geopend

De Noord-Veluwe leent zich bij uitstek voor een prachtige historische rijtuigenrit. Het open landschap van de IJsselvallei, afgewisseld door de prachtige bossen van het Veluwemassief. In de omgeving van Heerde is een rit van ongeveer 25 kilometer uitgestippeld. Alle paden die worden bereden zijn verhard en verkeersluw. De route is in de omgeving van Heerde en de rust is in het centrum. Uiteraard zijn alle geldende coronamaatregelen van toepassing.

Er is geen officiële jurering, maar er zijn twee rijtuigexperts als adviseur aanwezig. Zij zullen letten op de veiligheid en correctheid van de aanspanningen, de wijze van rijden van de koetsier en correcte kleding van de deelnemers op de rijtuigen. Er worden dus wel prijzen uitgereikt.

De organisatie heeft besloten om deze keer niet individueel te rijden, omdat het lastig is bewegwijzering aan te brengen. Wel is er de mogelijkheid na de start van de grote groep als individueel verkeersdeelnemer te rijden met een routebeschrijving.

Tot 26 juni is het mogelijk om in te schrijven. Deelnemen kan alleen met antieke rijtuigen of replica’s. Er is plaats voor maximaal 30 aanspanningen vanwege de verkeersveiligheid.

