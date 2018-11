Inschrijving Indoor Houten geopend

Net als voorgaande jaren is het uitgangspunt van de indoor marathon een diervriendelijk parcours waarbij de hoogste klasse en de beginners goed uit de voeten kunnen. De wedstrijd is zodanig opgezet dat het rijden van het basisparcours al een finalegevoel geeft, waardoor de spanning van het begin tot einde aanwezig is. Een aantrekkelijk evenement voor deelnemers, sponsoren en publiek.

Voor de indoor marathon zijn menners en organisatie te gast op manege Zilfia’s Hoeve te Houten. De Zilfia’s Hoeve is een uitstekende accommodatie met een grote, extra lange binnenmanege en goede inrijmogelijkheden voor de deelnemers.

Na de twee basisomlopen mogen de beste combinaties door voor het finaleparcours op zaterdagavond. Ongeveer één op de vier combinaties zal terug te zien zijn in de finale, waarin gestreden wordt om prijzengeld.

Het programma komt er onder voorbehoud als volgt uit te zien:

Vrijdag 19 januari 2019

11:00 uur Tweespan paard

15:00 uur Tandem pony

16:00 uur Enkelspan paard

Zaterdag 20 januari 2019

8.00 uur Enkelspan pony

12.45 uur Tweespan pony

16.45 uur Vierspan pony

19.30 uur Finale

Vierspan paard rijdt tweemaal het finale parcours

Het inschrijfformulier kan digitaal worden ingevuld door hier te klikken.

Je inschrijving is definitief na een bevestigingsbericht van de organisatie. De deelnemers van district West zijn van een startplaats verzekerd bij inschrijven voor 14 november 2018. De inschrijvingstermijn sluit op 5 januari. Indien de wedstrijd voor 5 januari 2019 vol zit, komt je op een wachtlijst te staan.