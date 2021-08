Inschrijving Indoor Nijkerk geopend

Het liep vanochtend gelijk storm met de inschrijvingen. De rubrieken enkel- en tweespan pony zijn al vol. Wie nog wil inschrijven komt op een wachtlijst te staan. In de enorme hal van Manege Luxool komt een parcours waarin 3 hindernissen zijn verwerkt. De wedstrijd bestaat uit twee (verschillende) parcoursen en een finale parcours. Van de hoogst geplaatsten over de 2 parcoursen komt minimaal 1 op de 4 combinaties per rubriek terug in de finale, met een maximum van 10 deelnemers per rubriek. Alle finalisten starten dan met een schone lei. Op zaterdagavond is de finale van alle rubrieken het sluitstuk van het evenement. Het prijzengeld is alleen in de finale te verdienen en alle finalisten komen in aanmerking voor een prijs.

Programma en inschrijven

De rubrieken worden als volgt over de drie dagen verdeeld:

Donderdag:

Enkelspan paard (aanvang ± 14:30 uur)

Vrijdag:

Enkelspan pony (aanvang ± 8:30 uur)

Tweespan pony (aanvang ± 15.30 uur)

Zaterdag:

Tandem pony (aanvang ± 8:30 uur)

Vierspan pony (aanvang ± 9:30 uur)

Tweespan paard (aanvang ± 13:15 uur)

Avond: finales

Deze wedstrijd is opengesteld voor KNHS leden met een geldige startpas. Er wordt gereden onder het disciplinereglement mennen/wedstrijdreglement Minimarathon van de KNHS. Er is geen impuls- en jeugd rubriek. Er moeten minimaal 6 deelnemers per rubriek starten om aan de wedstrijd deel te kunnen nemen. De organisatie is gerechtigd om bij minder deelnemers dan zes, wijzigingen aan te brengen, zoals het samenvoegen van rubrieken of het laten vervallen van rubrieken. Hiervan worden ingeschreven deelnemers tijdig op de hoogte gebracht.

Inschrijven kan uitsluitend via het digitale inschrijfformulier tot uiterlijk 16 oktober. Het inschrijfgeld is € 30,00 per deelnemer. De startlijst staat 2 weken voor de wedstrijd op www.startlijsten.nl of op www.menclubdelangeboom.nl. Of deze 24e editie in de gewenste vorm kan doorgaan hang natuurlijk af van de dan geldende coronaregels, maar de organisatie gaat ervoor.

Klik hier voor alle informatie