Inschrijving NK traditioneel gerij geopend

De NVTG organiseert het NK in samenwerking met de gemeentes Baarn en Soest en de Stichtingen Vorstelijk Baarn en Baarn Culturele Evenementen. Wie in het bezit is van een traditionele aanspanning is van harte welkom om deel te nemen. Het is ook mogelijk om alleen de ‘vorstelijke’ rit te rijden. De dag kent een ochtend- en een middagrit met een lunch-stop op Paleis Soestdijk. In Soest en Baarn wordt een defilé gereden en de stijlvolle nazit is bij Stal Johan Laseur in Soest. Deelnemende aanspanningen ontvangen een onkostenvergoeding van 40 euro per aanspanning.

Open kampioenschap

Normaliter werd het officiële Nederlands Kampioenschap Traditioneel Gerij gehouden als afsluiting van een aantal voorrondes. Nu dit door de pandemie 2 jaar stil heeft gelegen, heeft het bestuur van de NVTG besloten dit jaar een open kampioenschap te houden. Dit wil zeggen dat iedere authentieke aanspanning (antiek of replica) welkom is deel te nemen, ook niet-NVTG leden.

Voorwaarde is wel dat de aanspanning voldoet aan de regels voor authentiek gerij voor zowel het rijtuig, de kleding van de koetsier en zijn passagiers als de paarden. Informatie over het kampioenschap vind je op de speciale website. Daar vind je ook het inschrijfformulier.

Klik hier voor de reglementen van de NVTG

