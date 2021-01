Inschrijving Noordelijke kampioenschappen open

Hoewel het spannend is of de kampioenschappen vanwege Corona door kunnen gaan, vraagt het bestuur van het district aan menners om zich toch al aan te melden. Zo weet de organisatie alvast waar zij aan toe is. Uiteraard worden de kampioenschappen conform alle Coronarichtlijnen georganiseerd, zodat de wedstrijden op een veilige manier kunnen worden verreden.

De dressuur vindt plaats op 6 februari (pony’s) en 13 februari (paarden). Het kampioenschap dressuur wordt verreden over één proef.

De vaardigheidskampioenschappen zijn gepland op 13 maart. Om kans te maken op het Kampioenschap vaardigheid rijden de deelnemers 2 manches waarvan de resultaten bij elkaar worden opgeteld.

Eind januari zal duidelijk zijn of de wedstrijd wel of niet door kan gaan en maakt mendistrict Noord dit bekend op hun website en facebookpagina.