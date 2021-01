Inschrijving Outdoor minimarathon Houten geopend

Voor de menners uit West is deze wedstrijd tevens het Districtskampioenschap minimarathon. De inschrijving voor de wedstrijd is nu voor iedereen geopend. Je inschrijving is definitief na een bevestigingsbericht van de organisatie. De inschrijvingstermijn sluit op 22 februari. Indien de wedstrijd voor 22 februari 2021 vol zit, kom er een wachtlijst.

Accommodatie

Tijdens deze outdoor marathon zijn menners en organisatie te gast op manege Zilfia’s Hoeve te Houten. De Zilfia’s Hoeve is een centraal gelegen accommodatie met een grote buitenpiste en goede inrijmogelijkheden voor de deelnemers. Ook aan parkeerruimte is geen gebrek.

De wedstrijd

Het klassement wordt opgemaakt op basis van twee omlopen. Er is geen finale.

Programma (onder voorbehoud):

Zaterdag 6 maart: tweespan paard, enkelspan paard, tandem pony

Zondag 7 maart 2021: enkel- twee- en vierspan pony

Inschrijving uitsluitend via het inschrijfformulier

Meer informatie over de wedstrijd

De buitenpiste van de Zilfia's Hoeve op een vroege winterochtend (foto privébezit, FB)