Inschrijving Paardendagen Driezum-Wâlterswâld geopend

De inschrijving voor de Paardendagen is open sinds maandagavond 3 maart, om 19:00 uur. Ondanks dat er plaats is voor 150 deelnemers is er elk jaar een wachtlijst. Meld je dus snel aan via www.paardendagen.nl!

Paardenmarathon & minimarathon

Op donderdag is de opening van de Paardendagen en de officiële hindernisverkenning. Aan het begin van de week zijn de hindernissen al beletterd, verkennen kan dus al dagen van tevoren. Vrijdag is de Paardenmarathon, waar 150 deelnemers aan mee doen.

“Dat noemen we ook wel het Open Fries kampioenschap Paardenmarathon. Deze marathon bestaat uit elf hindernissen, verspreid over de drie dorpen, die ieder jaar met veel zorg worden aangekleed. e Paardendagen trekt elk jaar 40.000 bezoekers, verspreidt over drie dagen. Na ‘De Nacht van de Paardendagen’ op donderdagavond en het Open Fries Kampioenschap Paardenmarathon op vrijdag, is op zaterdag minimarathon tijdens de ‘Boerendag’. Dit is een minimarathon zoals tijdens indoormarathons gehouden wordt.

Klik hier voor meer informatie over Paardendagen Driezum-Wâlterswâld