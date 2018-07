Inschrijving Peerdsturen geopend

Het Lunters Daagje Peerdsturen is geschikt voor zowel beginnende menners als gevorderden. Het begint met een wegtraject van ongeveer 10 kilometer door de prachtige bossen van Lunteren. De route begint en eindigt in ’t Zandgat aan de Hessenweg. Na dit traject volgen de dressuur en de vaardigheid. Als laatste zijn er zes hindernissen waaronder de populaire waterhindernis. Iedereen kan alles op zijn eigen tempo rijden, want het gaat om plezier voor mens en dier.

Er is plaats voor maximaal 75 deelnemers. ‘We vinden het altijd weer fijn dat we zoveel mensportliefhebbers een mooie dag kunnen bezorgen,’ zeggen de organisatoren.

Aanmelden kan op verschillende manieren: via www.peerdsturen.nl, of via www.mijnknhs.nl, of per mail: secretariaat@peerdsturen.nl . Indien de spoorbreedte afwijkt van de standaard spoorbreedte, dan graag vermelden bij inschrijving.