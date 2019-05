Inschrijvingen NK ponymennen en SWM Oirschot geopend

Naast het Nederlands kampioenschap klasse Z is de wedstrijd op de prachtige thuisbasis van vierspanrijder Bert Brans toegankelijk voor pony-aanspanningen in de klasse L en M in de SWM.

De organisatie van het NK ligt ook dit jaar weer in handen van SPAN (Stichting Promotie Aangespannen Noord-Brabant). SPAN geeft dit jaar weer invulling aan het voorstel van bondscoach Ad Aarts om parallel aan dit NK een promotiewedstrijd uit te schrijven voor het jeugdmennen. Dit betekent dat de vier mendistricten ieder weer vijf jeugdmenners mogen selecteren die onderling de strijd met elkaar aangaan. De overige jeugdmenners kunnen uiteraard ook inschrijven zolang er voldoende startplaatsen vrij zijn.

Op vrijdag wordt de dressuur verreden, op zaterdag de marathon en op zondag vindt de vaardigheid met barrage plaats, waarna per kampioenschap een aangespannen prijsuitreiking gehouden wordt.

Titelverdediger bij de vierspannen is Marijke Hammink, bij de tweespannen Melanie van de Bunt en Brent Janssen bij de enkelspan pony’s.

Inschrijven is vanaf vandaag mogelijk via Mijn KNHS.

Klik hier voor meer informatie