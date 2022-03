Instructeursopleiding Mennen met het STAP-budget

Met STAP (Stimulering Arbeidsmarkt Positie) wordt scholing toegankelijker gemaakt en het ontvangen bedrag hoeft niet voorgefinancierd of terugbetaald te worden.

Het budget van het kabinet wordt elk jaar verdeeld over vijf aanvraagtermijnen van twee maanden. Wanneer het budget binnen een aanvraagtermijn op is, moet de cursist zich bij het volgende termijn opnieuw inschrijven om in aanmerking te komen. Bij toekenning van het STAP-budget ontvangt de KNHS-Academy het subsidiebedrag, dat daarna in mindering wordt gebracht op de opleidingskosten van de cursist.

Wanneer de nieuwe opleidingen ORUN 3 waaronder Instructeur Basissport Mennen weer starten, wordt via de website van de KNHS gedeeld zodra dit bekend is. Op dit moment kan er dus nog geen STAP-budget worden aangevraagd.

Klik hier voor meer informatie en de voorwaarden op de website van de KNHS

Klik hier voor meer informatie over de opleiding Instructeur Basissport Mennen

Bron: KNHS / Hoefnet