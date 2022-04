Internationaal starten per direct mogelijk vanaf M+10 winstpunten

Voorheen was de regel dat je SWM klasse Z- startgerechtigd moest zijn (M+15). Nu ‘nationaal’ de klasse M beter aansluit bij het FEI 2* niveau is de overstap laagdrempeliger geworden, vandaar dat het vereiste aantal winstpunten dat behaald moet worden om internationaal te mogen starten verlaagd is naar 10.

De KNHS benadrukt echter dat het belangrijk is dat je voor jezelf de afweging moet maken of je er klaar voor bent. Op een later moment de overstap maken mag nog altijd.

De startgerechtigdheid om aan internationale wedstrijden mee te mogen doen is persoonsgebonden, dus niet combinatie-gebonden. Uiteraard moet je wel voldoen aan de FEI – voorwaarden zoals bijvoorbeeld de reglementen inzake het rijtuig, de ponymaat en leeftijdseisen per klasse voor de menners en paarden / pony’s.

Alle SWM – menners die op dit moment een stand hebben van tenminste M+10 hebben hierover een mail gehad van de KNHS.

Bron: KNHS