International Driving Clinic in Lipica een groot succes

Goede discussies

Boyd beet vrijdagavond het spits af met een zeer interessante en leerzame lezing over het correct gebruik van menbitten en legde het basissysteem uit om de menners te helpen hun paarden te begrijpen. Boyd’s heldere uitleg werd mede door de interactie met het publiek zeer gewaardeerd.

Het prachtige hoofdstadion in Lipica vormde zaterdagmorgen het decor voor de nieuwe tweespan dressuurproeven. Terwijl de zon haar best deed door te breken werden de 2* en 3*-proeven voorgereden. De proeven werden gefilmd en later uitgebreid besproken in het klaslokaal waar Andrew een toelichting gaf waar een jurylid op let tijdens het jureren.

Junior Peter Juhasz reed de 2* proef met zijn tweespan pony’s, terwijl Zsolt Rimancsik de 3* proef reed met een leuk tweespan jonge paarden. Later in de ochtend werd onder een inmiddels stralende zon een aantal onderdelen van de proef voorgereden waarbij Boyd, Andrew en Martin nuttige tips en uitleg gaven over hoe de onderdelen gereden en gejureerd worden.

Tijdens het middagprogramma gingen Boyd en Martin met diverse aanspanningen aan de slag waarbij de nadruk werd gelegd op het rijden op de letters en nauwkeurigheid. Ook hier werden de deelnemers nauw betrokken bij het proces, zodat er goede discussies ontstonden.

Boyd en Martin sloten de dag af door plaats te nemen op de bok van een vierspan Lipizzaners (Boyd) en een tweespan Lipizzaners (Martin) met wie ze in de kleinere piste een aantal indoor hindernissen reden. Dit resulteerde in een mooie show en werd door iedereen zeer gewaardeerd.

Op zaterdagavond werden de deelnemers getrakteerd op een heerlijk diner in het prachtig gerenoveerde Maestoso Hotel. Terwijl iedereen van de maaltijd genoot, kon elke tafel een vraag over de mensport voorbereiden voor de clinicgevers, die tijdens de avond werd beantwoord.

Open en eerlijke presentatie door Martin Hölle

Andrew Counsell gaf op zondagmorgen een toelichting over de belangrijkste wijzigingen in het FEI-reglement zodat iedereen weer volledig op de hoogte is voor het nieuwe seizoen.

Martin Hölle gaf vervolgens een zeer goede presentatie over hoe hij zich als Wereldkampioen voorbereid op een WK. Martin gaf de deelnemers een kijkje achter de schermen in zijn voorbereiding op het WK 2017 in Lipica, waar hij zijn eerste gouden medaille won bij de tweespannen. Op een zeer open, eerlijke en humoristische wijze nam Martin aan de hand videobeelden en foto’s de deelnemers mee in zijn voorbereidingstraject.

Op verzoek van de deelnemers ging Boyd tijdens het praktische gedeelte aan de slag met een Lipizzaner paard dat in enkelspan werd gereden waarbij hij de nadruk legde op balans en basis dressuurtraining.

De clinic werd afgesloten met de vaardigheid waarin met een tweespan Lipizzaners en een enkelspan paard de verschillende routes in het parcours werden getimed. De menners maakten een aantal opzettelijk fouten om de deelnemers te testen op hun concentratie en kennis van de reglementen.

Lipica kan terugkijken op een zeer succesvolle clinic waarin Boyd Exell, Martin Hölle en Andrew Counsell een uitstekend samenwerkend trio vormden die elk op hun geheel eigen wijze hun kennis deelden met de deelnemers. De paarden en koetsen werden verzorgd door Lipica en Team Lehel met Vilmos Jámbor als drijvende kracht.

Lipica nodigt iedereen van harte uit voor de 2* en 3* wedstrijd die van 28 september tot en met 2 oktober 2022 wordt gehouden op de terreinen van deze unieke staatsstoeterij.

Klik hier voor het fotoalbum.