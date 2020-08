Internationale enkelspanrijders welkom in Lähden van 10-13 september

Tweesterren

Voor de enkelspan paarden wordt er een tweesterren-wedstrijd uitgeschreven. Ook voor de tweespan paarden staat er een CAI2* rubriek op het programma. De Duitse deelnemers strijden namelijk gelijktijdig in het Duits kampioenschap en voor een tweesterren-wedstrijd zijn voor de deelnemers uit eigen land geen FEI paspoorten verplicht.

Ook de vierspan paarden en de twee-en vierspan pony’s gaan in Lähden de strijd aan om de podiumplaatsen in het Duits kampioenschap.

WK-voorbereiding

Een groot aantal vierspanrijders bereidt zich in Lähden voor op het Wereldkampioenschap, dat van 7 tot en met 11 oktober wordt gehouden in Valkenswaard.

Onder de deelnemers in Lähden bevindt zich onder meer vijfvoudig Wereldkampioen Boyd Exell, die met Tor van den Berge en Elizabeth Lawrence het Australische team vormt. Ook de Belgische en Franse topmenners komen naar Lähden, aangevuld met deelnemers uit Oostenrijk, Tsjechië en Zwitserland. Koos de Ronde en Mark Weusthof verdedigen de Nederlandse vlag tijdens de Lähdener Pferdetage.

Nog startplaatsen beschikbaar

Voor zowel de enkel-als de tweespanrubriek zijn er nog startplaatsen beschikbaar. Deelnemers kunnen zich tot en met vrijdag 28 augustus inschrijven via hun nationale federatie.

Registratie

Deelnemers, grooms, begeleiders, vrijwilligers en bezoekers moeten zich van tevoren registreren vanwege de coronamaatregelen. Klik hier voor het registratieformulier.

Klik hier voor meer informatie over het CAI Lähden 2020

